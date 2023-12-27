تشكيل تشيلسي - نكونكو أساسي لأول مرة مع الأرزق في مواجهة كريستال بالاس

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 - 20:49

كتب : FilGoal

كريستوفر نكونكو

ظهر كريستوفر نكونكو في تشكيل تشيلسي الأساسي لأول مرة منذ انضمامه للفريق الأزرق وذلك في مواجهة كريستال بالاس.

ويلعب تشيلسي ضد كريستال بالاس في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي تقام على ملعب ستامفورد بريدج.

ويشارك الفرنسي نكونكو في التشكيل الأساسي لتشيلسي، وذلك بعد عودته من الإصابة الذي تعرض لها قبل انطلاق الموسم وأبعدته عن المباريات لفترة طويلة.

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قبل أن يعود ويشارك كبديل أمام ولفرهامبتون ويسجل هدفا.

بينما يغيب كل من كولر بالمر ورحيم ستيرلينج عن تشيلسي بسببب الإيقاف.

وجاء تشكيل تشيلسي كالآتي:

المرمى: بيتروفيتش

الدفاع: مالو جوستو – أكسيل ديساسي – بينوا بادياشيل – ليفي كولويل

الوسط: مويسيس كايسيدو – كونور كالاجار – إيان ماتسين

الهجوم: كريستوفر نكونكو – ميخايلو مودريك – نيكولاس جاكسون

ويحتل تشيلسي المركز الـ11 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة، ويأتي كريستال بالاس في المركز 15 برصيد 18 نقطة.

تشيلسي الدوري الإنجليزي نكونكو
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