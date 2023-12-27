انتهت في الدوري المصري - سموحة (1)-(0) طلائع الجيش.. 3 نقاط ثمينة

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 - 18:53

كتب : FilGoal

الزمالك - سموحة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سموحة ضد طلائع الجيش، في الجولة 10 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة

ق56تسديدة ضعيفة من حسام حسن لاعب سموحة من على حدود منطقة الجزاء وصلت سهلة للحارس محمد شعبان.

ق49كرة عرضية من أحمد عبد الرحمن لاعب الجيش من جهة اليمين ابعدها دفاع سموحة عن مناطق الخطورة.

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق31 حسام حسن يسجل الهدف لنادي سموحة من ركلة جزاء.

ق18 كرة عرضية لطلائع الجيش من جهة اليمين قابلها جودوين شيكا أوكوارا برأسية من داخل منطقة الــ 6 ياردات ابعدها الهاني سليمان من منتصف مرماه فتابعها عبد الرحمن أسامة شيكا بتسديدة اخرى ارتطمت بدفاعات سموحة ومرت لركنية.

ق11ركنية لسموحة من جهة اليمين نفذها اسلام جابر بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء ابعدها الحارس محمد شعبان عن مرماه.

انطلاق المباراة

الدوري المصري سموحة طلائع الجيش
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