مباشر الدوري المصري - زد (2) (0) الداخلية.. جوووووول الثالث

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 - 15:55

كتب : FilGoal

هدف ديلسون كاموني لاعب زد ضد الزمالك

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة زد والداخلية في الجولة 10 من الدوري المصري.

ويحتل زد المركز الثاني برصيد 16 نقطة من 8 مباريات ودون خسارة وله مباراة مؤجلة.

فيما يحتل الداخلية المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط من 9 مباريات.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

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ق72 محمد سمير يسجل الهدف الثالث بعدما ضربة ثابتة بنجاح.

ق66 مصطفى زيكو يسجل الهدف الثاني بعد انفراد تام بالمرمى

ق53 محمود الزنفلي ينقذ هدف محقق من أمام شادي سحين مهاجم زد

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+3: جوووول شادي حسين يسجل الهدف الأول

ق 38: القائم الأيسر يمنع هدفا بعد تسديدة زيكو

ق 16: القائم يمنع الأول لزد بكرة كادت أن تسكن الشباك بهدف عكسي

بداية اللقاء

زد الداخلية الدوري المصري
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