مباشر الدوري المصري - زد (0) (0) الداخلية.. القائم يمنع الأول
الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 - 15:55
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة زد والداخلية في الجولة 10 من الدوري المصري.
ويحتل زد المركز الثاني برصيد 16 نقطة من 8 مباريات ودون خسارة وله مباراة مؤجلة.
فيما يحتل الداخلية المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط من 9 مباريات.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.
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ق 16: القائم يمنع الأول
بداية اللقاء
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