مباشر الدوري المصري - زد (0) (0) الداخلية.. القائم يمنع الأول

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 - 15:55

كتب : FilGoal

هدف ديلسون كاموني لاعب زد ضد الزمالك

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة زد والداخلية في الجولة 10 من الدوري المصري.

ويحتل زد المركز الثاني برصيد 16 نقطة من 8 مباريات ودون خسارة وله مباراة مؤجلة.

فيما يحتل الداخلية المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط من 9 مباريات.

أخبار متعلقة:
التشكيل - زيكو وشادي في هجوم زد.. وأحمد سيد غريب يقود الداخلية رسالة من رأفت خليل لخطيبته بعد التألق رفقة زد ضد فاركو زد ينقض على وصافة الدوري بعودة الشوط الثاني أمام فاركو تعادل سلبي يحسم مواجهة الاتحاد أمام زد

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

--

ق 16: القائم يمنع الأول

بداية اللقاء

الداخلية الدوري المصري زد
نرشح لكم
مؤتمر كولر: أثق جدا بالجهاز الطبي وجاهزون بدنيا.. وهكذا نتعامل مع التشبع مؤتمر الشناوي: أنا بخير.. وقرار المشاركة في نهائي السوبر مع المدير الفني التشكيل - زيكو وشادي في هجوم زد.. وأحمد سيد غريب يقود الداخلية وكيله يوضح حقيقة عودة جروس لتولي تدريب الزمالك مؤتمر جنش: منتخب مصر؟ أنا هندي.. والمسؤولون "فاضيين للافتتاحات" وهذا سبب تأخرنا متحدث الزمالك يكشف موقف التجديد للاعبي النادي وغرامة كهربا مصيلحي: حصلنا على عروض لـ مابولولو تتخطى 100 مليون جنيه.. وشرط وحيد لرحيله صحيفة الراية: نادي قطر ينافس عروضا خليجية وأوروبية لضم ديانج
أخر الأخبار
قوائم أمم إفريقيا - مهاجم بيراميدز على رأس اختيارات الكونغو الديموقراطية.. وغياب موليكا 28 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر كولر: أثق جدا بالجهاز الطبي وجاهزون بدنيا.. وهكذا نتعامل مع التشبع 38 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري المصري - زد (0) (0) الداخلية.. القائم يمنع الأول 53 دقيقة | الدوري المصري
سكاي: إصابة روميرو لمدة 5 أسابيع 54 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر الشناوي: أنا بخير.. وقرار المشاركة في نهائي السوبر مع المدير الفني ساعة | الكرة المصرية
التشكيل - زيكو وشادي في هجوم زد.. وأحمد سيد غريب يقود الداخلية ساعة | الدوري المصري
"حققت حلمي" وصول فيتور روكي لـ برشلونة ساعة | الدوري الإسباني
في الجول يكشف موعد انضمام صلاح لـ منتخب مصر قبل أمم إفريقيا 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فيتوريا يوضح أسباب ضم صبحي وفتوح.. واستبعاد الشحات وإمام واعتزال طارق 2 الأهلي يعلن الراعي الرسمي الجديد للنادي 3 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (4) (2) أوراوا.. البرونزية من نصيب النسر مجددا 4 مورينيو يقطع مؤتمر مدرب مودرن فيوتشر بعد الفوز على بيراميدز