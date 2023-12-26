مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (0) - (2) أستون فيلا.. جووووول والثاااااني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر يونايتد وأستون فيلا التي تقام في ملعب أولد ترافورد في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي.

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ق44: تسديدة من راشفورد مرت لخارج الملعب.

ق35: تسديدة من راشفورد بقوة تصدى لها مارتينيز مجددا.

ق31: تسديدة من راشفورد زاحفة تصدى لها مارتينيز بثبات.

ق26: جوووووووول ثاااان لأستون فيلا عن طريق لياندير ديندونكير.

ق22: جوووووول ماكجين يسجل الهدف الأول لأستون فيلا من ركلة حرة من الناحية اليمنى سكنت المرمى مباشرة.

ق19: خطأ قاتل من دالوت في تمرير الكرة كادت تسفر عن مرتدة لأستون فيلا لكن جوني إيفانز أنقذ الموقف.

ق18: مرتدة سريعة من يونايتد لكن راشفورد لم يتمركز جيدا.

ق11: تسديدة من إريكسن تصدى لها إيميليانو مارتينيز.

انطلاق المباراة.