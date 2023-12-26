مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (0) - (2) أستون فيلا.. جووووول والثاااااني
الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 - 21:43
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر يونايتد وأستون فيلا التي تقام في ملعب أولد ترافورد في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي.
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ق44: تسديدة من راشفورد مرت لخارج الملعب.
ق35: تسديدة من راشفورد بقوة تصدى لها مارتينيز مجددا.
ق31: تسديدة من راشفورد زاحفة تصدى لها مارتينيز بثبات.
ق26: جوووووووول ثاااان لأستون فيلا عن طريق لياندير ديندونكير.
ق22: جوووووول ماكجين يسجل الهدف الأول لأستون فيلا من ركلة حرة من الناحية اليمنى سكنت المرمى مباشرة.
ق19: خطأ قاتل من دالوت في تمرير الكرة كادت تسفر عن مرتدة لأستون فيلا لكن جوني إيفانز أنقذ الموقف.
ق18: مرتدة سريعة من يونايتد لكن راشفورد لم يتمركز جيدا.
ق11: تسديدة من إريكسن تصدى لها إيميليانو مارتينيز.
انطلاق المباراة.