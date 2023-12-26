مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (0) - (0) أستون فيلا.. تهديد من إريكسن

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر يونايتد وأستون فيلا التي تقام في ملعب أولد ترافورد في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

ق19: خطأ قاتل من دالوت في تمرير الكرة كادت تسفر عن مرتدة لأستون فيلا لكن جوني إيفانز أنقذ الموقف.

ق18: مرتدة سريعة من يونايتد لكن راشفورد لم يتمركز جيدا.

ق11: تسديدة من إريكسن تصدى لها إيميليانو مارتينيز.

انطلاق المباراة.