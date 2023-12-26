مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (0) - (0) أستون فيلا.. تهديد من إريكسن

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 - 21:43

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد وتشيلسي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر يونايتد وأستون فيلا التي تقام في ملعب أولد ترافورد في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي.

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ق19: خطأ قاتل من دالوت في تمرير الكرة كادت تسفر عن مرتدة لأستون فيلا لكن جوني إيفانز أنقذ الموقف.

ق18: مرتدة سريعة من يونايتد لكن راشفورد لم يتمركز جيدا.

ق11: تسديدة من إريكسن تصدى لها إيميليانو مارتينيز.

انطلاق المباراة.

مانشستر يونايتد أستون فيلا الدوري الإنجليزي
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