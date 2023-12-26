مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (0) - (0) أستون فيلا.. تهديد من إريكسن
الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 - 21:43
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر يونايتد وأستون فيلا التي تقام في ملعب أولد ترافورد في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي.
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ق19: خطأ قاتل من دالوت في تمرير الكرة كادت تسفر عن مرتدة لأستون فيلا لكن جوني إيفانز أنقذ الموقف.
ق18: مرتدة سريعة من يونايتد لكن راشفورد لم يتمركز جيدا.
ق11: تسديدة من إريكسن تصدى لها إيميليانو مارتينيز.
انطلاق المباراة.
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