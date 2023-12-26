انتهت الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (3) - (2) أستون فيلا.. انتصار مثير للشياطين الحُمر

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 - 21:43

كتب : FilGoal

راسموس هويلوند - مانشستر يونايتد وأستون فيلا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر يونايتد وأستون فيلا التي تقام في ملعب أولد ترافورد في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بانتصار يونايتد بثلاثة أهداف لهدفين.

ق90: 9 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق82: جووووووووووووووووووول ثاااالث ليونايتد عن طريق هويلوند.

ق72: جوني إيفانز يتألق ويشتت الكرة من على خط المرمى.

ق71: جووووووووووووول جارناتشو يدرك التعادل بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق59: جووووووووول جارناتشو يسجل هدف تقليص الفارق ليونايتد بعد عرضية زاحفة من راشفورد.

ق50: إلغاء هدف جارناتشو بداعي التسلل.

ق47: جووووووووووول جارناتشو يسجل الهدف الأول ليونايتد.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم أستون فيلا بهدفين دون رد.

ق45: 4 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق44: تسديدة من راشفورد مرت لخارج الملعب.

ق35: تسديدة من راشفورد بقوة تصدى لها مارتينيز مجددا.

ق31: تسديدة من راشفورد زاحفة تصدى لها مارتينيز بثبات.

ق26: جوووووووول ثاااان لأستون فيلا عن طريق لياندير ديندونكير.

ق22: جوووووول ماكجين يسجل الهدف الأول لأستون فيلا من ركلة حرة من الناحية اليمنى سكنت المرمى مباشرة.

ق19: خطأ قاتل من دالوت في تمرير الكرة كادت تسفر عن مرتدة لأستون فيلا لكن جوني إيفانز أنقذ الموقف.

ق18: مرتدة سريعة من يونايتد لكن راشفورد لم يتمركز جيدا.

ق11: تسديدة من إريكسن تصدى لها إيميليانو مارتينيز.

انطلاق المباراة.

مانشستر يونايتد أستون فيلا الدوري الإنجليزي
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