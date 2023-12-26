مباشر الدوري الإنجليزي - بيرنلي (0)-(2) ليفربول.. جوووول جوتا والثاني
الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 - 19:12
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بيرنلي ضد ليفربول في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي.
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ق 90: جوووووووول جوتا والثاني
ق 73: الكرة تخرج من على خط المرمى
ق 56: إلغاء الهدف بسبب تسلل محمد صلاح
ق 55: جووووول الثاني هارف إيليوت
ق 42: صلاح يواصل إهدار الهجمات والحارس يتصدى له
ق 33: العارصة تمنع صلاح من التسجيل
ق 28: هدف ثاني غير محتسب من جاكبو
ق 8: الحارس يمنع صلاح من التسجيل
ق 6: جوووول داروين والأول
ق 4: تسديدة قوية من إيليوت يبعدها الحارس
انطلاق المباراة
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