مباشر الدوري الإنجليزي - بيرنلي (0)-(1) ليفربول.. الحارس يمنع صلاح من التسجيل

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بيرنلي ضد ليفربول في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي.

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ق 8: الحارس يمنع صلاح من التسجيل

ق 6: جوووول داروين والأول

ق 4: تسديدة قوية من إيليوت يبعدها الحارس

انطلاق المباراة