مباشر الدوري الإنجليزي - بيرنلي (0)-(1) ليفربول.. الحارس يمنع صلاح من التسجيل
الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 - 19:12
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بيرنلي ضد ليفربول في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي.
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ق 8: الحارس يمنع صلاح من التسجيل
ق 6: جوووول داروين والأول
ق 4: تسديدة قوية من إيليوت يبعدها الحارس
انطلاق المباراة
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