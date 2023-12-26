مباشر الدوري الإنجليزي - بيرنلي (0)-(1) ليفربول.. الحارس يمنع صلاح من التسجيل

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 - 19:12

كتب : FilGoal

ترينت أرنولد - ليفربول ضد فولام

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بيرنلي ضد ليفربول في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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ق 8: الحارس يمنع صلاح من التسجيل

ق 6: جوووول داروين والأول

ق 4: تسديدة قوية من إيليوت يبعدها الحارس

انطلاق المباراة

ليفربول بيرنلي الدوري الإنجليزي
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