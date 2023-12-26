انتهت الدوري الإنجليزي - بيرنلي (0)-(2) ليفربول.. فوز الأحمر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بيرنلي ضد ليفربول في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بفوز ليفربول

ق 90: جوووووووول جوتا والثاني

ق 73: الكرة تخرج من على خط المرمى

ق 56: إلغاء الهدف بسبب تسلل محمد صلاح

ق 55: جووووول الثاني هارف إيليوت

ق 42: صلاح يواصل إهدار الهجمات والحارس يتصدى له

ق 33: العارصة تمنع صلاح من التسجيل

ق 28: هدف ثاني غير محتسب من جاكبو

ق 8: الحارس يمنع صلاح من التسجيل

ق 6: جوووول داروين والأول

ق 4: تسديدة قوية من إيليوت يبعدها الحارس

انطلاق المباراة