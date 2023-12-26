انتهت الدوري المصري – الاتحاد السكندري (3) - (1) فاركو.. انتصار زعيم الثغر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الاتحاد السكندري وفاركو التي تقام في ملعب الإسكندرية في الجولة العاشرة من الدوري المصري.

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نهاية المباراة بفوز الاتحاد بثلاثة أهداف لهدف.

ق90: 5 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق85: جووووووووول خالد الغندور يقتل المباراة بهدف ثالث للاتحاد برأسية.

ق51: جووووووول سيف تيري يقلص النتيجة بهدف أول لفاركو إثر تسديدة ساقطة.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم الاتحاد بهدفين دون رد.

ق45: 3 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق32: جول؟ لا، فاركو سجل هدفا تم إلغائه بداعي لمسة يد على أحمد شريف.

.ق23: جووووووووول بنجامين بواتنج يسجل الهدف الثاني للاتحاد.

ق14: جوووووووول عبد الغني محمد يسجل الهدف الأول للاتحاد بتسديدة رائعة على الطائر.

انطلاق المباراة.