تقرير: ليفربول يستعد لتقديم عرض لـ ميلان لضم لياو مقابل دياز

يستعد نادي ليفربول الإنجليزي لتقديم عرضا لنظيره ميلان الإيطالي من أجل التعاقد مع رافاييل لياو في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ولا يعيش لياو أفضل أيامه خلال الموسم الجاري مع الروسونيري ويواجه غضب الكثير من الجماهير بسبب عدم ثبات مستواه.

وذكر موقع دياريو دي ترانسفيرينسياس" البرتغالي أن ليفربول لم يقتنع كثيرا بالجناح الكولومبي لويس دياز ويرغب في لاعب بمستوى ساديو ماني.

وأفاد التقرير أن ليفربول يتجه لتقديم عرضه إلى ميلان يتضمن انتقال دياز إلى ميلان بالإضافة إلى مبلغ مالي من أجل إقناع إدارة ميلان في الاستغناء عن الجناح البرتغالي.

ويتوقع أن يتم تأجيل أمر الانتقالات الصيفية حاليا في أروقة ميلان إذ يركز على تصحيح المسار أولا بسبب النتائج السيئة في الدوري الإيطالي.

ويحتل ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 33 نقطة ويبتعد عن يوفنتوس الوصيف بفارق 7 نقاط بينما الفارق بينه وبين إنتر المتصدر 11 نقطة.

ومهدد ميلان حتى بفقدان أحد المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل فيأتي خلفه بولونيا بـ31 نقطة وكذلك فيورنتينا في المركز الخامس بـ30 نقطة.

ولعب لياو 19 مباراة خلال الموسم الجاري رفقة ميلان وتمكن من تسجيل 4 أهداف وصناعة 5 آخرين.

وانضم اللاعب الأنجولي الأصل إلى ميلان في صيف 2019 من نادي ليل الفرنسي مقابل 49 ونصف مليون يورو.