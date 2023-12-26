مباشر الدوري الإنجليزي - نيوكاسل (1)-(3) فورست.. جووول وود يسجل هاتريك
الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 - 14:32
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نيوكاسل ضد منافسه نوتينجهام فورست في المباراة التي تجمعهما في الجولة الـ19 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.
أليكساندر إيزاك
النادي : نيوكاسل يونايتد
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ق 59: جوووووول آخر رائع لوود بعد تسلله خلف الدفاع ليستقبل تمريرة ينفرد بها بدوبرافكا ويراوغه ويسجل الهدف الثالث الهاتريك.
ق 53: جوووووووول راااائع من كريس وود بعد مراوغته لدان برن مدافع نيوكاسل ويسدد مباشرة في مرمى دوبرافكا
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 48: إيزاك كاد أن يسجل التقدم لنيوكاسل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع بعد رأسية خطيرة تصدى لها مات ترنر حارس مرمى فورست بصعوبة.
ق 45: جوووول التعادل عن طريق كريس وود بعد تحول هجومي سريع لفورست لتصل إلى إلانجا ويلعب عرضية أرضية ويسدد وود الكرة مباشرة في المرمى الخالي.
ق 32: مارتين دوبرافكا حارس مرمى نيوكاسل يتصدى تسديدة قوية من توني إلانجا جناح فورست.
ق 22: جوووول سجلها إيزاك
ق 21: تم تأكيد ركلة الجزاء بعد العودة لتقنية الفيديو.
ق 20: ركلة جزاء لنيوكاسل بعد عرقلة أليكساندر إيزاك مهاجم الفريق.
بداية المباراة