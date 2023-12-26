مباشر الدوري الإنجليزي - نيوكاسل (1)-(3) فورست.. جووول وود يسجل هاتريك

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 - 14:32

كتب : FilGoal

إيزاك - نيوكاسل - باريس سان جيرمان

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نيوكاسل ضد منافسه نوتينجهام فورست في المباراة التي تجمعهما في الجولة الـ19 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

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ق 59: جوووووول آخر رائع لوود بعد تسلله خلف الدفاع ليستقبل تمريرة ينفرد بها بدوبرافكا ويراوغه ويسجل الهدف الثالث الهاتريك.

ق 53: جوووووووول راااائع من كريس وود بعد مراوغته لدان برن مدافع نيوكاسل ويسدد مباشرة في مرمى دوبرافكا

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 48: إيزاك كاد أن يسجل التقدم لنيوكاسل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع بعد رأسية خطيرة تصدى لها مات ترنر حارس مرمى فورست بصعوبة.

ق 45: جوووول التعادل عن طريق كريس وود بعد تحول هجومي سريع لفورست لتصل إلى إلانجا ويلعب عرضية أرضية ويسدد وود الكرة مباشرة في المرمى الخالي.

ق 32: مارتين دوبرافكا حارس مرمى نيوكاسل يتصدى تسديدة قوية من توني إلانجا جناح فورست.

ق 22: جوووول سجلها إيزاك

ق 21: تم تأكيد ركلة الجزاء بعد العودة لتقنية الفيديو.

ق 20: ركلة جزاء لنيوكاسل بعد عرقلة أليكساندر إيزاك مهاجم الفريق.

بداية المباراة

نيوكاسل الدوري الإنجليزي نوتينجهام فورست إيدي هاو
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