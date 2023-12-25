انتهت الدوري المصري - البلدية (0)-(2) البنك الأهلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بلدية المحلة والبنك الأهلي في الجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري المصري.

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انتهت

ق 83: جووووول سعيدو سيبمبوري يضاعف النتيجة للبنك الأهلي من عرضية من ركلة حرة تصل له داخل منطقة الجزاء ويسدد الكرة بقدمه لتسكن الشباك.

ق 68: جوووول أحمد مدبولي يسجل ركلة الجزاء.

ق 67: ركلة جزاء للبنك الأهلي.

ق 57: أحمد حسين حارس مرمى البلدية ينقذ فريقه بطريقة رائعة بعد تسديدة محمد بسيوني داخل منطقة الجزاء.

ق 55: العارضة تحرم البنك الأهلي من التقدم في النتيجة بعد تسديدة من داخل منطقة الـ6 ياردات عن طريق عبد اللطيف جريندو

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ق 45: جوووول لبلدية المحلة عن طريق محمد أشرف لكن لم يحتسب مرة أخرى لكن هذه المرة بداعي التسلل.

ق 20: عرضية أرضية خطيرة من أحمد رضا ظهير بلدية المحلة داخل منطقة الجزاء لكن لم تجد مهاجم من الفريق ليسددها ولكنها أحدثت فوضى في دفاع البنك الأهلي حتى تم تشتيتها.

ق 9: إلغاء الهدف بداعي لمسة يد بعد العودة لتقنية الفيديو.

ق 8: جوووول للبنك الأهلي عن طريق أحمد مدبولي بعد عرضية أرضية وسدد الكرة مباشرة في المرمى الخالي.

بداية المباراة