انتهت الدوري المصري - البلدية (0)-(2) البنك الأهلي
الإثنين، 25 ديسمبر 2023 - 18:55
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بلدية المحلة والبنك الأهلي في الجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري المصري.
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انتهت
ق 83: جووووول سعيدو سيبمبوري يضاعف النتيجة للبنك الأهلي من عرضية من ركلة حرة تصل له داخل منطقة الجزاء ويسدد الكرة بقدمه لتسكن الشباك.
ق 68: جوووول أحمد مدبولي يسجل ركلة الجزاء.
ق 67: ركلة جزاء للبنك الأهلي.
ق 57: أحمد حسين حارس مرمى البلدية ينقذ فريقه بطريقة رائعة بعد تسديدة محمد بسيوني داخل منطقة الجزاء.
ق 55: العارضة تحرم البنك الأهلي من التقدم في النتيجة بعد تسديدة من داخل منطقة الـ6 ياردات عن طريق عبد اللطيف جريندو
انطلاق الشوط الثاني
استراحة
ق 45: جوووول لبلدية المحلة عن طريق محمد أشرف لكن لم يحتسب مرة أخرى لكن هذه المرة بداعي التسلل.
ق 20: عرضية أرضية خطيرة من أحمد رضا ظهير بلدية المحلة داخل منطقة الجزاء لكن لم تجد مهاجم من الفريق ليسددها ولكنها أحدثت فوضى في دفاع البنك الأهلي حتى تم تشتيتها.
ق 9: إلغاء الهدف بداعي لمسة يد بعد العودة لتقنية الفيديو.
ق 8: جوووول للبنك الأهلي عن طريق أحمد مدبولي بعد عرضية أرضية وسدد الكرة مباشرة في المرمى الخالي.
بداية المباراة