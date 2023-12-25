مباشر السوبر المصري - الأهلي (0)-(0) سيراميكا.. إصابة عبد المنعم

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري للأبطال، في البطولة التي تقام في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة.

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ق 16: سقوط عبد المنعم مصابا

ق 12: تسديدة بالقدم اليسرى من إمام يمسك بها بسام

ق 8: تسديدة أولى من كريم ف ؤاد

انطلاق المباراة