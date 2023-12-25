مباشر السوبر المصري - الأهلي (0)-(0) سيراميكا.. إصابة عبد المنعم

الإثنين، 25 ديسمبر 2023 - 18:33

كتب : FilGoal

الأهلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري للأبطال، في البطولة التي تقام في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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ق 16: سقوط عبد المنعم مصابا

ق 12: تسديدة بالقدم اليسرى من إمام يمسك بها بسام

ق 8: تسديدة أولى من كريم ف ؤاد

انطلاق المباراة

الأهلي سيراميكا كليوباترا السوبر المصري
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