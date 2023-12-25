مباشر السوبر المصري - الأهلي (0)-(0) سيراميكا.. إصابة عبد المنعم
الإثنين، 25 ديسمبر 2023 - 18:33
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري للأبطال، في البطولة التي تقام في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة.
ــــــــــــــــــــــ
ق 16: سقوط عبد المنعم مصابا
ق 12: تسديدة بالقدم اليسرى من إمام يمسك بها بسام
ق 8: تسديدة أولى من كريم ف ؤاد
انطلاق المباراة
نرشح لكم
مباشر الدوري المصري - البلدية (0)-(0) البنك الأهلي.. إلغاء هدف بعد لمسة يد مؤتمر باتشيكو: رحيلي عن بيراميدز؟ هذا سؤال لا يصدر عن صحفي بل مأجور إنبي يكسر سلسلة اللا هزيمة للجونة بفوز قاتل خبر في الجول – باتشيكو قريب من الرحيل عن بيراميدز قبل مغادرة الإمارات باسم علي: نعرف بيراميدز جيدا.. وهدفنا كان التأهل لنهائي السوبر السوبر المصري - قندوسي أساسي أمام الأهلي.. وريان يقود الهجوم مورينيو يقطع مؤتمر مدرب مودرن فيوتشر بعد الفوز على بيراميدز محمد محمود: أتمنى مواجهة الأهلي في نهائي كأس السوبر