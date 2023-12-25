انتهت السوبر المصري - الأهلي (1)-(0) سيراميكا.. الأحمر إلى النهائي

الإثنين، 25 ديسمبر 2023 - 18:33

كتب : FilGoal

السوبر المصري - الأهلي - سيراميكا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري للأبطال، في البطولة التي تقام في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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نهاية المباراة بفوز الأهلي

ق 96: طرد محمد إبراهيم واشتعال المباراة

ق 94: جووووووووووووووول الأول للأهلي

ق 91: تسديدة من موديست تمر أعلى العارضة

ق 85: تسديدة قوية من إمام أعلى العارضة

ق 76: نزول جون إيبوكا بدلا من ياسر ريان

ق 74: نزول موديست وربيعة بدلا من طاهر وياسر إبراهيم

ق 68: عرضية من الشحات وكريم فؤاد يهدر أمام المرمى

ق 65: نزول الشحات بدلا من بيرسي تاو وخالد عبد الفتاح بدلا من معلول

ق 63: إنذار معلول

ق 50: تسديدة من بيرسي تاو تصطدم في الدفاع وتمر جوار مرمى بسام

ق 48: محمد توني يسدد في العارضة

نزول محمد توني بدلا من محمود زلاكة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 42: طاهر يهدر أمام المرمى

ق 38: بسام ينقذ فرصة خطيرة أمام بيرسي تاو

ق 35: خروج الشناوي ونزول مصطفى شوبير

ق 32: الأول يضيع من كريم فؤاد بعد عرضية إمام عاشور

ق 26: الشناوي يتألق وينقذ فرصة خطيرة أمام زلاكة

ق 16: سقوط عبد المنعم مصابا

ق 12: تسديدة بالقدم اليسرى من إمام يمسك بها بسام

ق 8: تسديدة أولى من كريم فؤاد

انطلاق المباراة

الأهلي السوبر المصري سيراميكا كليوباترا
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