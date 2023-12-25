انتهت السوبر المصري - الأهلي (1)-(0) سيراميكا.. الأحمر إلى النهائي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري للأبطال، في البطولة التي تقام في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة.

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نهاية المباراة بفوز الأهلي

ق 96: طرد محمد إبراهيم واشتعال المباراة

ق 94: جووووووووووووووول الأول للأهلي

ق 91: تسديدة من موديست تمر أعلى العارضة

ق 85: تسديدة قوية من إمام أعلى العارضة

ق 76: نزول جون إيبوكا بدلا من ياسر ريان

ق 74: نزول موديست وربيعة بدلا من طاهر وياسر إبراهيم

ق 68: عرضية من الشحات وكريم فؤاد يهدر أمام المرمى

ق 65: نزول الشحات بدلا من بيرسي تاو وخالد عبد الفتاح بدلا من معلول

ق 63: إنذار معلول

ق 50: تسديدة من بيرسي تاو تصطدم في الدفاع وتمر جوار مرمى بسام

ق 48: محمد توني يسدد في العارضة

نزول محمد توني بدلا من محمود زلاكة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 42: طاهر يهدر أمام المرمى

ق 38: بسام ينقذ فرصة خطيرة أمام بيرسي تاو

ق 35: خروج الشناوي ونزول مصطفى شوبير

ق 32: الأول يضيع من كريم فؤاد بعد عرضية إمام عاشور

ق 26: الشناوي يتألق وينقذ فرصة خطيرة أمام زلاكة

ق 16: سقوط عبد المنعم مصابا

ق 12: تسديدة بالقدم اليسرى من إمام يمسك بها بسام

ق 8: تسديدة أولى من كريم فؤاد

انطلاق المباراة