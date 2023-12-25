انتهت السوبر المصري - مودرن فيوتشر (0) 14 - 13 (0) بيراميدز.. جلال يهدر وتأهل فيوتشر

يلعب فريقا مودرن فيوتشر وبيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

ويقام اللقاء على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة.

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انتهت فيوتشر إلى النهائي

الركلة السابعة عشر: محمد ربيعة يسجل لفيوتشر - أسامة جلال يهدر مجددا (14-13)

الركلة السادسة عشر: جوناثان نجويم يسجل لفيوتشر - دودو الجباس يسجل لبيراميدز (13-13)

الركلة الخامسة عشر: محمد محمود يسجل لفيوتشر - محمد بوبو يسجل لبيراميدز (12-12)

الركلة الرابعة عشر: أحمد عاطف يسجل لفيوتشر - كريم حافظ يسجل لبيراميدز (11-11)

الركلة الثالثة عشر: عبد الكبير الوادي يسجل - رمضان صبحي يسجل (10-10)

الركلة الثانية عشر: باسم علي يسجل - عبد الله السعيد يسجل (9-9)

الركلة الحادية عشر: محمود جنش يسجل - أحمد ميهوب يسجل (8-8)

الركلة العاشرة: بيلو يهدر لمودرن فيوتشر في القائم - مهند لاشين يهدر لبيراميدز (7-7)

الركلة التاسعة: علي الفيل يسجل لمودرن فيوتشر - أحمد سامي يهدر لبيراميدز (7-7)

الركلة الثامنة: جوناثان أنجويم يسجل لمودرن فيوتشر - محمد الشيبي يسجل لبيراميدز (6-6)

الركلة السابعة: محمد ربيعة يسجل لمودرن فيوتشر - محمد بوبو يسجل لبيراميدز (5-5)

الركلة السادسة: غنام محمد يهدر لمودرن فيوتشر - أسامة جلال يهدر لبيراميدز (4-4)

الركلة الخامسة: محمد محمود يسجل لمودرن فيوتشر - دودو الجباس يسجل لبيراميدز (4-4)

الركلة الرابعة: أحمد عاطف يسجل لمودرن فيوتشر - فخري لاكاي يهدر لبيراميدز (3-3)

الركلة الثالثة: هشام عادل يهدر لمودرن فيوتشر - كريم حافظ يسجل ليتقدم بيراميدز (2-3)

الركلة الثانية: عبد الكبير الوادي يسجل لفيوتشر - رمضان صبحي يسجل لبيراميدز (2-2)

الركلة الأولى: باسم علي يسجل لفيوتشر - عبد الله السعيد يسجل لبيراميدز (1-1)

إلى ركلات الترجيح

ق91 رأسية من الشيبي ينقذها جنش ثم تسديدة تخرج من على خط المرمى بإنقاذ من ربيعة

ق79 عبد الكبير الوادي يهدر هدفا محققا

ق77 أحمد عاطف يهدر انفرادا محققا وتألق ميهوب

ق73 نزول بوبو بدلا من الكرتي

ق63 مشاركة فخري لاكاي بدلا من مصطفى فتحي

نزول أحمد عاطف بدلا من كاجالي دراميه

نهاية الشوط الأول

ق50 خطورة أولى من فيوتشر وتسديدة درامي أعلى عارضة ميهوب

ق45 إصابتان لفيوتشر بعد سقوط محمد صادق وباسم علي

ق43 بيراميدز يهدر هدفا محققا برأسية محمد حمدي أعلى العارضة

ق25 مشاركة بابا توندي بيلو بدلا من محمد فاروق المصاب

ق22 مصطفى فتحي يهدر الأول بتسديدة سهلة في يد جنش

ق19 تبديل اضطراري بخروج محمد عبد السلام ومشاركة محمد ربيعة

ق13 سيطرة من بيراميدز ولا خطورة على المرميين

انطلاق المباراة