سبورت: مانشستر سيتي يحدد سعر كانسيلو لـ برشلونة

حدد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي سعر بيع عقد جواو كانسيلو لنادي برشلونة الإسباني الذي يلعب له كانسيلو حاليا على سبيل الإعارة.

وانتقل كانسيلو إلى برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة بدون وجود بند أحقية أو إجبارية الشراء للتفاوض مرة أخرى في حالة أراد برشلونة استمرار اللاعب البرتغالي.

وأفادت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن مانشستر سيتي لن يتفاوض مع برشلونة على مبلغ أقل من 30 مليون يورو.

ويعاني برشلونة من أزمة اقتصادية طاحنة أدت من الأساس للتعاقد مع كانسيلو وجواو فيليكس لاعب فريق أتليتكو مدريد الإسباني على سبيل الإعارة في الصيف الماضي.

وأصبح للنادي الكتالوني أيضا مشاكل مع قانون اللعب النظيف وبالتالي في حاجة لعدم الصرف الكثير من الأموال في الصيف الماضي، وتستمر هذه المشكلة حتى الآن جعلته لم يتمكن من إقناع ريفر بليت لترك موهبته كلاوديو إتشيفيري.

ولعب كانسيلو رفقة برشلونة 21 مباراة ما بين الدوري الإسباني وبطولة دوري أبطال أوروبا إذ سجل 3 أهداف وصنع هدفين.