سبورت: بسبب استياء الإدارة.. برشلونة يتحدث لوكيل عربي لبيع ليفاندوفسكي

الأحد، 24 ديسمبر 2023 - 18:27

كتب : FilGoal

هدف روبرت ليفاندوفسكي لبرشلونة ضد رايو فايكانو

يريد نادي برشلونة الإسباني التخلص من لاعبه روبرت ليفاندوفسكي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بسبب راتبه الضخم الذي يتقاضاه.

وأفادت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن برشلونة تحدث إلى وكيل لاعبين عرب من أجل البحث عن عرض سعودي لبيع المهاجم البولندي.

ووفقا للصحيفة فإن مجلس إدارة النادي الكتالوني مستاء من ليفاندوفسكي خلال الموسم الجاري بسبب الأداء السيء والإحصائيات التي يقدمها فسجل 9 أهداف وصنع 5 آخرين خلال 21 مباراة.

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وذكرت الصحيفة أن برشلونة يطلب فقط 20 مليون يورو لبيع مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني السابق.

وحسب الصحيفة أن ليفاندوفسكي لا يريد الرحيل عن برشلونة بل يريد أن يبقى حتى نهاية عقده في 2026.

وكان اللاعب البالغ من العمر 35 عاما تلقى عرضا بمقابل مادي ضخما من المملكة العربية السعودية من أجل الانتقال إلى أحد الأندية هناك في الصيف الماضي.

وأشار الصحيفة ذاتها سابقا أن ليفاندوفسكي عرضا بمقابل 150 مليون يورو في الموسم الواحد للعب إلى أحد الأندية بدون ذكر من النادي.

رد زوجة ليفاندوفسكي

أجرت "أنا ليفاندوفسكي" زوجة المهاجم البالغ من العمر 34 عاما حوارا وتحدثت فيه عن العرض وموقفها هي وزوجها من العرض المسبق وهل كان الثنائي موافق أم لا.

وعلقت أنا لموقع "وان فوتبول" قائلة: "تستطيع القول إن كتالونيا هي منزلي ونتمنى أن نستمر في البقاء هنا لوقت طويل، لأن حياتنا اليومية هنا مختلفة تماما عن مدينة وارسو وميونيخ إذ تعلمنا هنا الاستمتاع بالحياة وأن الحياة تعاش مرة واحدة".

برشلونة الدوري الإسباني روبرت ليفاندوفسكي
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