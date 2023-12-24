مباشر الدوري الإنجليزي - ولفرهامبتون (1)-(0) تشيلسي.. إنقاذ من على خط المرمى
الأحد، 24 ديسمبر 2023 - 14:55
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة تشيلسي ضد ولفرهامبتون في الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
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ق64. مدافع ولفرهامبتون ينقذ كرة من نكونكو من على خط المرمى.
ق51. جوووول أول لولفراهمبتون عن طريق ماريو ليمينا برأسية.
ق48. بيتروفيتش يتألق في التصدي لرأسية من ليمينا.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق44. هوانج يهدر انفراد بالمرمى ولكنه سدد الكرة فوق العارضة.
ق32. ستيرلنج يهدر فرصة تسجيل الهدف الأول بغرابة بعد الانفراد بالمرمى برقة كول بالمر ولكنه فضل التسديد وعدم التمرير ليتصدى خوسي سا.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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