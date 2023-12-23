انتهت في الدوري الإنجليزي - ليفربول (1)-(1) أرسنال

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد أرسنال على ملعب أنفيلد في قمة منافسات الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ق 84 إنذار لصلاح بسبب الاعتراض

ق 80 تسديدة من ديكلان رايس لاعب أرسنال من خارج منطقة الجزاء ردت من مدافع ليفربول إبراهيما كوناتي.

ق 77 إدوارد نكيتياه بدلا من جابرييل جيسوس

ق 74 تسديدة قوية من جو جوميز لاعب ليفربول من يسار منطقة الجزاء ابعدها ديفيد رايا إلى ركنية من جهة اليسار.

ق 72 اوووه صلاح ينطلق وزيادة عددية للريدز ضد مدافع واحد فيهديها إلى أرنولد الذي يسدد في العارضة

ق 68 رايان جرافينبرخ وداروين نونيز وهارفي إليوت بدلا من كرتيس جونز وكودي جاكبو ولويس دياز

ق 60 زينشنكو يسدد والكرة تمر فوق العارضة

ق 41 ساكا يمر ويمرر إلى مارتينيلي الذي يسدد بجوار المرمى الخالي

ق 35 إصابة تسيميكاس وخروجه ونزول جو جوميز

ق 29 جوووول صلاح يراوغ زينشينكو ويسدد في الزاوية الضيقة ليسجل التعادل

ق 20 تسديدة سيئة من أوديجارد بجوار القائم

ق 13 صلاح يهدر فرصة التعادل

ق 4 جوووول جابرييل يسجل الأول برأسية في مرمى ليفربول

ق 1 رأسية أولى خطيرة يتصدى لها أليسون

بداية المباراة