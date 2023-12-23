انتهت في الدوري الإنجليزي - ليفربول (1)-(1) أرسنال
السبت، 23 ديسمبر 2023 - 19:26
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد أرسنال على ملعب أنفيلد في قمة منافسات الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
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ق 84 إنذار لصلاح بسبب الاعتراض
ق 80 تسديدة من ديكلان رايس لاعب أرسنال من خارج منطقة الجزاء ردت من مدافع ليفربول إبراهيما كوناتي.
ق 77 إدوارد نكيتياه بدلا من جابرييل جيسوس
ق 74 تسديدة قوية من جو جوميز لاعب ليفربول من يسار منطقة الجزاء ابعدها ديفيد رايا إلى ركنية من جهة اليسار.
ق 72 اوووه صلاح ينطلق وزيادة عددية للريدز ضد مدافع واحد فيهديها إلى أرنولد الذي يسدد في العارضة
ق 68 رايان جرافينبرخ وداروين نونيز وهارفي إليوت بدلا من كرتيس جونز وكودي جاكبو ولويس دياز
ق 60 زينشنكو يسدد والكرة تمر فوق العارضة
ق 41 ساكا يمر ويمرر إلى مارتينيلي الذي يسدد بجوار المرمى الخالي
ق 35 إصابة تسيميكاس وخروجه ونزول جو جوميز
ق 29 جوووول صلاح يراوغ زينشينكو ويسدد في الزاوية الضيقة ليسجل التعادل
ق 20 تسديدة سيئة من أوديجارد بجوار القائم
ق 13 صلاح يهدر فرصة التعادل
ق 4 جوووول جابرييل يسجل الأول برأسية في مرمى ليفربول
ق 1 رأسية أولى خطيرة يتصدى لها أليسون
بداية المباراة