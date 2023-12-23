انتهت الدوري الإنجليزي – توتنام (2) (1) إيفرتون

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي توتنام وإيفرتون التي تقام في ملعب الاسبرز ضمن الجولة 18 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة

ق95. العارضة تمنع هدف التعادل لإيفرتون من دانجوما.

ق84. فيكاريو يمنع التعادل من دانجوما.

ق82. جوووول تقليص الفارق لإيفرتون عن طريق أندري جوميش بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ق75. بيكفورد يمنع الثالث بتسديدة من كولوسيفسكي.

إلغاء الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب وجود خطأ في بداية الهجمة على أندري جوميش.

ق50. جوووول الأول لإيفرتون عن طريق دومينيك كالفرت لوين.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق18. جوووووول الثاني عن طريق هيونج مين سون بمتابعة لتسديدة جونسون التي تصدى لها بيكفورد.

ق16. فيكاريو يمنع التعادل برأسية كالفرت لوين.

ق9. جوووول أول لتوتنام عن طريق ريتشارلسون بعد عرضية من بيرنان جونسون.

بداية المباراة