مباشر الدوري الإنجليزي - وست هام (0)-(0) مانشستر يونايتد.. الشوط الثاني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة وست هام ضد مانشستر يونايتد في الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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نهاية الشوط الأول

ق35. الهدف الأول يضيع من جارناتشو بانفراد بالمرمى بعد تمريرة من أنتوني.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل