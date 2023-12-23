مباشر الدوري الإنجليزي - وست هام (0)-(0) مانشستر يونايتد.. الشوط الثاني

السبت، 23 ديسمبر 2023 - 14:12

كتب : FilGoal

محمد قدوس - وست هام ضد مانشستر يونايتد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة وست هام ضد مانشستر يونايتد في الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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نهاية الشوط الأول

ق35. الهدف الأول يضيع من جارناتشو بانفراد بالمرمى بعد تمريرة من أنتوني.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

مانشستر يونايتد وست هام الدوري الإنجليزي الممتاز
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