استراحة الدوري الإنجليزي - أستون فيلا (0) (0) شيفيلد.. نهاية الشوط الأول

الجمعة، 22 ديسمبر 2023 - 22:02

كتب : FilGoal

جون مكجين - أستون فيلا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أستون فيلا وشيفيلد يونايتد في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــا.

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ق 16: تقنية الفيديو ترفض احتساب ركلة جزاء لفيلا

بداية اللقاء

أستون فيلا الدوري الإنجليزي
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