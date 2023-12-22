استراحة الدوري الإنجليزي - أستون فيلا (0) (0) شيفيلد.. نهاية الشوط الأول
الجمعة، 22 ديسمبر 2023 - 22:02
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أستون فيلا وشيفيلد يونايتد في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــا.
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ق 16: تقنية الفيديو ترفض احتساب ركلة جزاء لفيلا
بداية اللقاء
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