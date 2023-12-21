هيثم عرابي يتحدث عن مصير عمر كمال وموقف كريم وليد.. والمنافسة على لقب الدوري

تحدث هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر عن جديد مصير عمر كمال لاعب الفريق وموقف النادي من ضم كريم وليد لاعب وسط الأهلي.

عمر كمال النادي : مودرن فيوتشر مودرن فيوتشر

وارتبط اسم عمر كمال خلال الفترة الماضية من الانتقال إلى صفوف أحد ناديي الأهلي والزمالك.

وينتهي تعاقد عمر كمال مع مودرن فيوتشر بنهاية الموسم الجاري، ويحق للاعب التوقيع لأي ناد في يناير المقبل.

وقال عرابي عن مصير عمر كمال في تصريحاته عبر القناة الأولى: "لا يوجد أي جديد بشأن موقف اللاعب، ورئيس النادي تحدث من قبل أن ملف اللاعب سيكون من اختصاصه".

وأوضح عرابي "لم يتم تحديد وجهة عمر كمال ولا يوجد سر في الأمر وفور حسم مصيره سيتم الإعلان بصورة طبيعية".

وشدد "مودرن فيوتشر يركز حاليا في بطولة كأس السوبر في الإمارات"

وبسؤاله عن الرغبة في ضم كريم وليد من الأهلي أجاب "لا يمكنني الرد على هذا السؤال حاليا، هو لاعب كبير ولم يبدأ شهر يناير حتى الآن".

وكشف عرابي "عقدت جلسة مع رئيس النادي والمدير الفني لتحديد احتياجات الفريق في سوق الانتقالات الشتوية".

واختتم هيثم عرابي تصريحاته "ينقصنا بعض الأشياء من أجل المنافسة على لقب الدوري، لدينا لاعبون مميزون ولكن هناك احتياج لبعض العمل".

ويستعد مودرن فيوتشر لمواجهة فريق بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر بنظامه الجديد والمقام في الإمارات.

وتقام منافسات نصف النهائي يوم الإثنين المقبل بينما المباراة النهائية ستكون يوم الخميس.