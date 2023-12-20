انتهت كأس الرابطة الإنجليزية – ليفربول (5) - (1) وست هام.. انتصار كبير للريدز

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 - 21:56

كتب : FilGoal

دومينيك سوبوسلاي - ليفربول ووست هام

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ليفربول ووست هام التي تقام في ملعب أنفيلد في ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

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نهاية المباراة بانتصار ليفربول بخمسة أهداف لهدف.

ق84: جوووووووووول خامس لليفريول عن طريق كورتيس جونس.

ق82: جوووووووووول صلاح يسجل الهدف الرابع لليفربول بتسديدة زاحفة بعد انفراد تام من منتصف الملعب.

ق81: صلاح يهدر هدفا سهلا للغاية بعد متابعته كرة والمرمى خالي لكن الكرة مرت بجوار المرمى.

ق77: جووووووول جارود بوين يقلص النتيجة بهدف جميل إثر تسديدة مقوسة.

ق71: جوووووووووول جاكبو يسجل الهدف الثالث لليفربول بتسديدة زاحفة.

ق70: تسديدة من صلاح مرت خارج الملعب.

ق60: صلاح يشارك بدلا من سوبوسلاي.

ق56: جووووووووول ثاااان لليفربول عن طريق كورتس جونس.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدف دون رد.

ق28: جوووووول أووووول بتسديدة صاروخية من سوبوسلاي.

ق14: تسديدة قوية للغاية من هارفي إيليوت مرت أعلى المرمى بقليل.

ق10: تسديدة قوية عن طريق هارفي إليوت لاعب ليفربول من على حدود منطقة الجزاء مرت بشكل قريب إلى جوار القائم الأيسر للمرمى.

انطلاق المباراة.

ليفربول وست هام كأس الرابطة الإنجليزية
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