انتهت الدوري الإسباني - برشلونة (3)-(2) ألميريا.. فوز البرسا

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 - 19:42

كتب : FilGoal

برشلونة ضد ألميريا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة ضد ألميريا في الجولة 18 من الدوري الإسباني.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــــــ

نهاية المباراة بفوز برشلونة

ق 83: جوووووول روبيرتو والثالث

ق 78: ماذا أهدرت يا ليفاندوفسكي

ق 72: جووووول التعادل

ق 60: جوووول سيرجي روبيرتو بضربة رأسية

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل

ق 42: جوووووووول التعادل بعد العودة للفيديو

ق 41: هدف غير محتسب بسبب التسلل

ق 37: ليفاندوفسكي يهدر الثاني أمام المرمى والحارس يتألق

ق 33: جووووووووول رافينيا والأول

انطلاق المباراة

برشلونة الدوري الإسباني ألميريا
نرشح لكم
تشافي: ما يحدث في برشلونة غير مقبول بيلد: ريال مدريد مهتم بإعادة فاران من مانشستر يونايتد بالقدم والرأس.. القائد سيرجي روبيرتو ينقذ برشلونة بفوز مثير أمام ألميريا تشكيل برشلونة - فيرمن يعوض بيدري أمام ألميريا قائمة ريال مدريد - خط دفاع إجباري في مواجهة ألافيس مؤتمر أنشيلوتي: التعاقد مع مدافع جديد؟ لن أقول لا.. ولا أعترف بالمداورة بين الحراس ريال مدريد يعلن خضوع ألابا لجراحة ناجحة في الرباط الصليبي تقرير إسباني: شكوك حول لحاقه بالسوبر.. وتحديد مدة غياب بيدري
أخر الأخبار
كأس إيطاليا - خروج حامل اللقب.. بولونيا يصعق إنتر في الشوط الإضافي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
حازم إمام: السعيد سيعود للمنتخب في هذه الحالة.. وفيتوريا يريد تأجيل هذين المباراتين بالدوري 2 ساعة | منتخب مصر
صلاح يغيب عن مباراتي ليفربول في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2 ساعة | الكرة الأوروبية
وفيتان و8 جرحى.. حادث مروري خطير لفريق مولودية البيض الجزائري 2 ساعة | الوطن العربي
الكشف عن منافس ليفربول في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2 ساعة | الكرة الأوروبية
في يوم ميلاده.. 3 أرقام قياسية لمبابي تقود سان جيرمان للانفراد بصدارة الدوري 3 ساعة | الكرة الأوروبية
مصطفى محمد يتسبب في طرد لوفرين ويتعرض لإصابة قوية في الرأس.. ونانت يخسر من ليون 3 ساعة | المحترفون
صلاح يسجل.. ليفربول يدمر وست هام بخماسية ويطير لنصف نهائي كأس الرابطة 3 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للأندية - الأهلي (3)-(1) اتحاد جدة.. إلى نصف النهائي 2 كلوب بعد هزيمة ليفربول أمام سانت جيلواز: أنا السبب.. لن أقيم لاعبا بعد تلك المباراة 3 اللائحة تجيب – كم مباراة سيغيب موديست في كأس العالم للأندية بعد الطرد 4 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (0)-(2) فلومينينسي.. نهاية المباراة