انتهت الدوري الإسباني - برشلونة (3)-(2) ألميريا.. فوز البرسا
الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 - 19:42
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة ضد ألميريا في الجولة 18 من الدوري الإسباني.
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نهاية المباراة بفوز برشلونة
ق 83: جوووووول روبيرتو والثالث
ق 78: ماذا أهدرت يا ليفاندوفسكي
ق 72: جووووول التعادل
ق 60: جوووول سيرجي روبيرتو بضربة رأسية
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل
ق 42: جوووووووول التعادل بعد العودة للفيديو
ق 41: هدف غير محتسب بسبب التسلل
ق 37: ليفاندوفسكي يهدر الثاني أمام المرمى والحارس يتألق
ق 33: جووووووووول رافينيا والأول
انطلاق المباراة
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