استراحة مجموعة الأهلي - يانج أفريكانز (1)-(0) ميدياما.. نهاية الشوط الأول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة يانج أفريكانز ضد ميدياما في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

الفريقان يلعبان ضمن المجموعة التي تضم الأهلي وشباب بلوزداد.

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نهاية الشوط الأول

ق33. جوووول أول ليانج أفريكانز عن طريق باكو زوزوا بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل