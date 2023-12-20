استراحة مجموعة الأهلي - يانج أفريكانز (1)-(0) ميدياما.. نهاية الشوط الأول
الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 - 14:47
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة يانج أفريكانز ضد ميدياما في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.
الفريقان يلعبان ضمن المجموعة التي تضم الأهلي وشباب بلوزداد.
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نهاية الشوط الأول
ق33. جوووول أول ليانج أفريكانز عن طريق باكو زوزوا بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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