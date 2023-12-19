انتهت الدوري التركي - أسطنبول سبور (1)-(2) طرابزون.. إلغاء المباراة
الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 - 19:02
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أسطنبول سبور ضد طرابزون في الجولة 17 من الدوري التركي.
تريزيجيه
النادي : طرابزون سبور
ويلعب محمود حسن "تريزيجيه" لاعب منتخب مصر في التشكيل الأساسي لفريقه طرابزون.
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إلغاء المباراة بعد إنسحاب فريق إسطنبول
ق 79: توقف المباراة لاعتراض فريق أسطنبول
ق 68: جوووول الثاني لفريق طرابزون عن طريق بول أونواتشو
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل
ق 39: جووووول التعادل عن طريق معمر ساريكايا
ق 11: جووووول الأول عن طريق تريزيجيه
انطلاق المباراة
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