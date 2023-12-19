انتهت الدوري التركي - أسطنبول سبور (1)-(2) طرابزون.. إلغاء المباراة

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 - 19:02

كتب : FilGoal

تريزيجيه

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أسطنبول سبور ضد طرابزون في الجولة 17 من الدوري التركي.

تريزيجيه

النادي : طرابزون سبور

طرابزون سبور

ويلعب محمود حسن "تريزيجيه" لاعب منتخب مصر في التشكيل الأساسي لفريقه طرابزون.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ــــــــــــــــــــــــــــ

إلغاء المباراة بعد إنسحاب فريق إسطنبول

ق 79: توقف المباراة لاعتراض فريق أسطنبول

ق 68: جوووول الثاني لفريق طرابزون عن طريق بول أونواتشو

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل

ق 39: جووووول التعادل عن طريق معمر ساريكايا

ق 11: جووووول الأول عن طريق تريزيجيه

انطلاق المباراة

تريزيجيه الدوري التركي
نرشح لكم
تريزيجيه يسجل والمباراة لم تكتمل.. إنسحاب فريق إسطنبول أمام طرابزون بتدخل رئيس النادي تريزيجيه أساسي مع طرابزون ضد اسطنبول سبور في الدوري التركي مدرب فرانكفورت يؤكد عودة مرموش أمام جلادباخ قرعة ملحق دوري المؤتمر - مواجهة بلجيكية لفريق مرموش بداية سلسلة انتصارات جديدة؟ ليفركوزن يفوز على فرانكفورت صدارة أرسنال في أمان.. جميع الفرص ضاعت في تعادل ليفربول ومانشستر يونايتد عاد من الإيقاف ليسجل ويصنع.. حمدي فتحي يقود الوكرة لفوز مثير على الدحيل تشكيل ليفربول - صلاح يقود الهجوم أمام مانشستر يونايتد
أخر الأخبار
نيوكاسل يسجل هدفا كوميديا في تشيلسي 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: فيتوريا يتابع الجميع.. والأقرب خوض ودية واحدة قبل أمم إفريقيا 25 دقيقة | منتخب مصر
كأس العالم للأندية - مانشستر سيتي في طريقة للخماسية.. وأوروا يواجه الأهلي على البرونزية 32 دقيقة | كأس العالم للأندية
موعد مباراة الأهلي ضد أوراوا في كأس العالم للأندية.. القناة الناقلة 40 دقيقة | كأس العالم للأندية
كرة صالات - منتخب مصر يتأهل مباشرة إلى أمم إفريقيا 45 دقيقة | رياضات أخرى
كأس العالم للأندية - قرار جديد من كولر قبل مباراة المركز الثالث ساعة | كأس العالم للأندية
تريزيجيه يسجل والمباراة لم تكتمل.. إنسحاب فريق إسطنبول أمام طرابزون بتدخل رئيس النادي ساعة | المحترفون
كرة سلة - إنجاز قاري.. سيدات سبورتنج يتوجن بلقب إفريقيا للمرة الثانية على التوالي ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للأندية - الأهلي (3)-(1) اتحاد جدة.. إلى نصف النهائي 2 كلوب بعد هزيمة ليفربول أمام سانت جيلواز: أنا السبب.. لن أقيم لاعبا بعد تلك المباراة 3 اللائحة تجيب – كم مباراة سيغيب موديست في كأس العالم للأندية بعد الطرد 4 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (0)-(2) فلومينينسي.. نهاية المباراة