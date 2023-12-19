انتهت الدوري التركي - أسطنبول سبور (1)-(2) طرابزون.. إلغاء المباراة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أسطنبول سبور ضد طرابزون في الجولة 17 من الدوري التركي.

تريزيجيه النادي : طرابزون سبور طرابزون سبور

ويلعب محمود حسن "تريزيجيه" لاعب منتخب مصر في التشكيل الأساسي لفريقه طرابزون.

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إلغاء المباراة بعد إنسحاب فريق إسطنبول

ق 79: توقف المباراة لاعتراض فريق أسطنبول

ق 68: جوووول الثاني لفريق طرابزون عن طريق بول أونواتشو

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل

ق 39: جووووول التعادل عن طريق معمر ساريكايا

ق 11: جووووول الأول عن طريق تريزيجيه

انطلاق المباراة