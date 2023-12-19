انتهت دوري أبطال إفريقيا - بيراميدز (0)-(1) صنداونز.. نهاية المباراة

يستضيف بيراميدز فريق صنداونز ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

ويتساوى فريقا صنداونز وبيراميدز في الترتيب بـ 4 نقاط لكل منهما من ثلاث جولات، بينما يتصدر بيراميدز الترتيب بـ 7 نقاط.

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نهاية المباراة

ق91 رأسية محمد حمدي بجوار القائم

ق70 محاولات من بيراميدز للتعادل ولكن دون خطورة

انطلاق الشوط الثاني ومشاركة مصطفى فتحي

نهاية الشوط الأول

ق43 ميهوب يتألق أمام زواني

ق27 فيستون ماييلي يهدر انفرادا وفرصة التعادل تضيع

ق20 بطاقة صفراء لأحمد سامي وشجار بين اللاعبين

ق17 هدف أول لفريق صنداونز بتسديدة قوية من موكوينا

انطلاق المباراة