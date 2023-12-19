مباشر مجموعة بيراميدز - مازيمبي (0)-(0) نواذيبو.. الحارس يتألق

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 - 14:54

كتب : FilGoal

مازيمبي الكونغولي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة بيراميدز ضد نواذيبو في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

كلا الفريقان يلعبان في مجموعة بيراميدز بالبطولة.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق8. حارس نواذيبو يتألق في التصدي لرأسية لاعب مازيمبي.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

دوري أبطال إفريقيا مازيمبي نواذيبو
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