مباشر مجموعة بيراميدز - مازيمبي (0)-(0) نواذيبو.. الحارس يتألق
الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 - 14:54
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة بيراميدز ضد نواذيبو في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.
كلا الفريقان يلعبان في مجموعة بيراميدز بالبطولة.
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ق8. حارس نواذيبو يتألق في التصدي لرأسية لاعب مازيمبي.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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