بسبب دعمه لـ فلسطين.. المدعي العام في نيس يأمر بسجن عطال

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 - 19:20

كتب : FilGoal

يوسف عطول

أمر المدعي العام في مدينة نيس الفرنسية بسجن يوسف عطال لاعب فريق نيس بعد دعمه لفلسطين بسبب الأحداث الحالية هناك.

ووفقا لشبكة "RMC" فإن المدة التي أمر بها المدعي العام بسجن عطال هي 10 أشهر مع غرامة قدرها 45 ألف يورو الذي مثل أمام المحكمة بسبب منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" معاد للسامية خلال فترة التوقف الدولي في أكتوبر الماضي.

وقبضت قوات الشرطة الفرنسية على عطال في نوفمبر الماضي عقب عودته إلى فرنسا بعد المشاركة مع منتخب بلاده الجزائر بسبب تحريضه على الكراهية والعنصرية ودعمه لفلسطين.

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ونقلت الشبكة حديث عطال في المحكمة قائلا: "لقد شاركت الفيديو لأنني كنت أرى أنها رسالة سلام وأن الناس يعانون خلال هذه الحرب، لسوء الحظ يؤسفني عدم إكمال الأمر حتى النهاية".

وكان نادي نيس أعلن في وقت سابق في بيان له إيقاف اللاعب البالغ من العمر 27 عاما لحين إشعار آخر.

وكان نادي نيس قد أعلن بيانا كالآتي:

"بعد عودته من معسكر منتخب الجزائر الذي بدأ 9 أكتوبر، عقد مسؤولوا نيس جلسة مع يوسف عطال".

"اعترف اللاعب بخطأ مقطع الفيديو الذي نشره وأنه أزاله بسرعة واعتذر عن المكتوب، وذلك نظرا لخطورة المنشور".

"واتخذ نادي نيس على الفور أول عقوبة تأديبية بإيقاف يوسف عطال حتى إشعار آخر".

"نود أن نؤكد على سمعة ووحدة نيس تأتي من سلوك جميع الموظفين في النادي والتي يجب أن تكون وفقا لقيم المؤسسة كما في رسالتنا يوم الجمعة الماضي إذ أكد نيس التزامه الراسخ بالسلام".

ولعب عطال مع نيس في الموسم الحالي 6 مباريات فقط في بطولة الدوري الفرنسي مسجلا هدفا واحدا فقط ولم يصنع أي هدف.

يوسف عطال الجزائر الدوري الفرنسي نيس
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