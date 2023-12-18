مباشر كأس العالم للأندية - الأهلي (0)-(0) فلومينينسي.. تسديدة قوية من إمام عاشور
الإثنين، 18 ديسمبر 2023 - 19:08
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 في السعودية.
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ق 11: تسديدة قوية من إمام عاشور
ق 9: القائم يمنع هدفا مؤكدا للفريق البرازيلي
ق 7: مطالبات بركلة جزاء حمراء
ق 6: تسديدة من تاو تخرج إلى ركنية
ق 3: محاولة حمراء أولى من أكرم توفيق
انطلاق المباراة
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