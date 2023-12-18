مباشر - قرعة دوري أبطال أوروبا.. تحديد منافس برشلونة

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 - 12:52

كتب : FilGoal

لقب كأس دوري أبطال أوروبا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لقرعة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا والدور المؤهل للدور الـ 16 في بطولتي الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي.

تبدأ قرعة دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة.

بداية الحفل بعد قليل

أخبار متعلقة:
كرة يد - عبد الباري يكشف سبب استقالته من منصبه في الزمالك جاكسون: ما حدث مع صلاح ودي بروين في تشيلسي يحفزني أونانا: التعادل مع ليفربول؟ كانت مباراة جميلة بالنسبة لنا شوقي: لا أعرف سبب عدم تواجدي مع فيتوريا رغم الاتفاق.. وكيروش لم يشعر بالراحة مع اتحاد الكرة

بداية القرعة

دخول جون تيري لسحب القرعة.

بدء تحديد المباريات.

بورتو × أرسنال

نابولي × برشلونة

باريس سان جيرمان × ريال سوسيداد

دوري أبطال أوروبا الدوري الأوروبي دوري المؤتمر الأوروبي
نرشح لكم
دوناروما: لسنا روبوتات وأشكر إنريكي على ثقته إيدي هاو: شعرت بخيبة أمل بعد كل هدف استقبلناه بنسبعيني: تصدرنا مجموعة الموت بيولي: سنقدم كل شيء للفوز بلقب الدوري الأوروبي وارين أميري يكشف عن الشيء الذي ينقص باريس سان جيرمان تعرف على كل المتأهلين إلى دور الـ16 من أبطال أوروبا.. موعد القرعة ومواجهات نارية منتظرة باريس يلحق بـ دورتموند لـ دور الـ 16 من الأبطال.. وميلان يخطف بطاقة الدوري الأوروبي الفوز الأول في تاريخ أوروبا.. إثارة الـ+90 تقود أنتويرب البلجيكي لفوز درامي على برشلونة
أخر الأخبار
بأعلى نسبة أصوات في تاريخ الأرجنتين.. ريكيلمي رئيسا لنادي بوكا جونيورز 11 دقيقة | أمريكا
مباشر - قرعة دوري أبطال أوروبا.. تحديد منافس برشلونة 25 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
جاكسون: ما حدث مع صلاح ودي بروين في تشيلسي يحفزني 32 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة يد - عبد الباري يكشف سبب استقالته من منصبه في الزمالك 36 دقيقة | كرة يد
أونانا: التعادل مع ليفربول؟ كانت مباراة جميلة بالنسبة لنا ساعة | الدوري الإنجليزي
شوقي: لا أعرف سبب عدم تواجدي مع فيتوريا رغم الاتفاق.. وكيروش لم يشعر بالراحة مع اتحاد الكرة ساعة | الكرة المصرية
سكاي: لاعب يونايتد يخضع للكشف الطبي مع فرانكفورت ساعة | ميركاتو
تقييم صلاح أمام مانشستر يونايتد من الصحف الإنجليزية 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للأندية - الأهلي (3)-(1) اتحاد جدة.. إلى نصف النهائي 2 كلوب بعد هزيمة ليفربول أمام سانت جيلواز: أنا السبب.. لن أقيم لاعبا بعد تلك المباراة 3 اللائحة تجيب – كم مباراة سيغيب موديست في كأس العالم للأندية بعد الطرد 4 جوائز كاف - متفوقا على صلاح.. أوسيمين أفضل لاعب في إفريقيا