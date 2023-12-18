مواعيد مباريات الإثنين 18 ديسمبر - الأهلي من أجل حلم نهائي المونديال

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 - 10:20

كتب : FilGoal

لاعبو الأهلي يحتفلون بهدف علي معلول ضد اتحاد جدة

تنتظر الأهلي اليوم مواجهة صعبة في قبل نهائي كأس العالم للأندية ضد فلومينينسي.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الإثنين 18 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة.

كأس العالم للأندية

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فلومينينسي × الأهلي.. 8:00 مساء - تطبيق شاهد.

الدوري الإسباني

جيرونا × ديبورتيفو ألافيس.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

الدوري الإيطالي

أتالانتا × ساليرنيتانا.. 9:45 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

دوري المحترفين المصري

جمهورية شبين × النصر للتعدين.. 2:30 مساء.

القناة × لافيينا.. 2:30 مساء.

بترول أسيوط × أبو قير للأسمدة.. 2:30 مساء.

الدوري البرتغالي

سبورتنج لشبونة × بورتو.. 10:15 مساء - تطبيق شاهد.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة من هنا

الأهلي كأس العالم للأندية الدوري الإسباني فلومينينسي
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