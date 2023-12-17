مباشر الدوري الإيطالي - لاتسيو (0)-(2) إنتر.. مخيتاريان يهدر فرصة الهدف الثالث

الأحد، 17 ديسمبر 2023 - 21:29

كتب : FilGoal

أليكسيس سانشيز - إنتر ضد بنفيكا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة لاتسيو ضد إنتر ميلان في المباراة التي تجمعهما في الجولة الـ16 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

ويحتل إنتر صدارة الدو ري الإيطالي برصيد 38 نقطة، بينما يأتي لاتسيو في المركز العاشر برصيد 21 نقطة.

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ق 70: مخيتاريان يهدر فرصة محققة في قتل آمال لاتسيو بعدما تسلم الكرة في الجهة اليسرى لكن لم يستطع أن يسجل الهدف وتصدى لها بروفيديل.

ق 66: جووووووول ثاني عن طريق ماركوس تورام من صناعة نيكولو باريلا بعدما وضع تورام في موقف انفراد وسدد كرة أرضية سكنت الشباك.

ق 47: روفيلا يهدر انفرادا تاما بيان سومر حارس مرمى إنتر.

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ق 39: جوووووول رائع من لاوتارو مارتينيز بعدما انفرد بإيفان بروفوديل حارس مرمى لاتسيو ويراوغه وسدد الكرة من فوق مدافع لاتسيو.

هجمات متبادلة بين الفريقين لكن لم ترتق أي فرصة لتكون في مرحلة الخطورة.

بداية المباراة

إنتر ميلان الدوري الإيطالي لاتسيو لاوتارو مارتينيز
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