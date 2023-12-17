استراحة الدوري الإيطالي - لاتسيو (0)-(1) إنتر.. انتهاء الشوط الأول

الأحد، 17 ديسمبر 2023 - 21:29

كتب : FilGoal

أليكسيس سانشيز - إنتر ضد بنفيكا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة لاتسيو ضد إنتر ميلان في المباراة التي تجمعهما في الجولة الـ16 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

ويحتل إنتر صدارة الدو ري الإيطالي برصيد 38 نقطة، بينما يأتي لاتسيو في المركز العاشر برصيد 21 نقطة.

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استراحة

ق 39: جوووووول رائع من لاوتارو مارتينيز بعدما انفرد بإيفان بروفوديل حارس مرمى لاتسيو ويراوغه وسدد الكرة من فوق مدافع لاتسيو.

هجمات متبادلة بين الفريقين لكن لم ترتق أي فرصة لتكون في مرحلة الخطورة.

بداية المباراة

إنتر ميلان الدوري الإيطالي لاتسيو لاوتارو مارتينيز
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