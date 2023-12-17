بداية سلسلة انتصارات جديدة؟ ليفركوزن يفوز على فرانكفورت

عاد فريق باير ليفركوزن للفوز مرة أخرى وربما بدء سلسلة جديدة من الانتصارات إذ افتتحها أمام آينتراخت فرانكفورت بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.

وجمعتهما المباراة في الجولة الـ15 ضمن منافسات الدوري الألماني على ملعب باي أرينا معقل ليفركوزن.

وسجل أهداف ليفركوزن كل من فيكتور أوكو بونيفاس وجيريمي فريمبونج وفلوريان فيرتز.

وغاب الدولي المصري عمر مرموش عن فرانكفورت في المباراة بسبب الإصابة وأيضا الإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ويملك ليفركوزن الخط الدفاع الأقوى في الدوري الألماني إذ استقبلت شباكه 12 هدفا فقط، ويأتي بايرن ميونيخ كأقرب منافس لفرانكفورت الذي استقبلت شباكه 14 هدفا.

ويعتبر ليفركوزن هو الفريق الوحيد الذي لم يتعرض لأي هزيمة في الدوريات الـ5 الكبرى ويبقى له مباراتين لينهي النصف الأول من الدوري بدون تلقي هزيمة إذا تمكن من عدم الخسارة أمام بوخوم وأوجسبورج بالترتيب.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد ليفركوزن ليصل للنقطة 39 في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني، بينما يأتي فرانكفورت في المركز الثامن برصيد 21 نقطة.

وحقق تشابي ألونسو المدير الفني لليفركوزن سلسلة من الفوز المتتالي في الدوري والكأس والدوري الأوروبي لـ18 مباراة متتالية قبل التعادل في مباراتين متتاليتين في الدوري ضد بوروسيا دورتموند وشتوتجارت ومن ثم فاز على مولدي في الجولة الأخير من دور المجموعات في الدوري الأوروبي.

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