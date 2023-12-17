مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (0)-(0) يونايتد.. أونانا يتألق

الأحد، 17 ديسمبر 2023 - 18:16

كتب : FilGoal

ليفربول - مانشستر يونايتد - محمد صلاح

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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ق 28: أونانا ينقذ الأول بعد رأسية من فان دايك

ق 17: تسديدة من صلاح تصطدم في الدفاع

ق 15: فرصة خطيرة من داروين ومتابعة من صلاح إلى ركنية

ق 5: ضغط قوي من ليفربول

ق 2: الأول يضيع من عرضية تسيميكاس والدفاع يبعدها بعد ركلة حرة مباشرة

انطلاق المباراة

ليفربول محمد صلاح مانشستر يونايتد
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