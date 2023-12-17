انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (0)-(0) يونايتد.. تعادل سلبي
الأحد، 17 ديسمبر 2023 - 18:16
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي.
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نهاية المباراة بالتعادل السلبي
ق 93: طرد دالوت
ق 85: مطالبات بركلة جزاء بعدما لمست الكرة يد لوك شاو
ق 77: ضغط قوي وتسديدة من كوناتي في يد أونانا
ق 76: فرصة خطيرة من داروين ثم دياز والكرة تخرج ركنية
ق 69: صلاح يواصل التسديد وأونانا يتصدى
ق 67: فرصة خطيرة من هويلوند وأليسون يتألق
ق 65: تسديدة قوية من أرنولد
ق 63: تسديدة من صلاح يمسك بها أونانا
ق 55: فرصة خطيرة من جارناتشو وكرة ضعيفة في يد الحارس
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق 42: أونانا يتصدى لتسديدة صلاح الأرضية
ق 28: أونانا ينقذ الأول بعد رأسية من فان دايك
ق 17: تسديدة من صلاح تصطدم في الدفاع
ق 15: فرصة خطيرة من داروين ومتابعة من صلاح إلى ركنية
ق 5: ضغط قوي من ليفربول
ق 2: الأول يضيع من عرضية تسيميكاس والدفاع يبعدها بعد ركلة حرة مباشرة
انطلاق المباراة