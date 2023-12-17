انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (0)-(0) يونايتد.. تعادل سلبي

الأحد، 17 ديسمبر 2023 - 18:16

كتب : FilGoal

ليفربول - مانشستر يونايتد - محمد صلاح

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بالتعادل السلبي

ق 93: طرد دالوت

ق 85: مطالبات بركلة جزاء بعدما لمست الكرة يد لوك شاو

ق 77: ضغط قوي وتسديدة من كوناتي في يد أونانا

ق 76: فرصة خطيرة من داروين ثم دياز والكرة تخرج ركنية

ق 69: صلاح يواصل التسديد وأونانا يتصدى

ق 67: فرصة خطيرة من هويلوند وأليسون يتألق

ق 65: تسديدة قوية من أرنولد

ق 63: تسديدة من صلاح يمسك بها أونانا

ق 55: فرصة خطيرة من جارناتشو وكرة ضعيفة في يد الحارس

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 42: أونانا يتصدى لتسديدة صلاح الأرضية

ق 28: أونانا ينقذ الأول بعد رأسية من فان دايك

ق 17: تسديدة من صلاح تصطدم في الدفاع

ق 15: فرصة خطيرة من داروين ومتابعة من صلاح إلى ركنية

ق 5: ضغط قوي من ليفربول

ق 2: الأول يضيع من عرضية تسيميكاس والدفاع يبعدها بعد ركلة حرة مباشرة

انطلاق المباراة

ليفربول محمد صلاح مانشستر يونايتد
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