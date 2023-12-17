مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (1) (0) برايتون.. جوووول أووووول

أوزيل يسخر من دي كابريو بسبب عدم معرفته لنادي أرسنال

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بعد تأجيل المباراة.. لوتون يعلن إصابة لوكيير بسكتة قلبية في الملعب واستقرار حالته

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