مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (1) (0) برايتون.. جوووول أووووول
الأحد، 17 ديسمبر 2023 - 15:46
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أرسنال وبرايتون في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــا.
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ق 53: جووووول أوووول. جيسوس يسجل الهدف الأول
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 26: تغيير اضطراري لبرايتون بخروج فيلتمان
ق 12: ساكا يسدد كرة أرضية في يد الحارس.
بداية اللقاء
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