مباشر الدوري الفرنسي - نانت (0)-(2) بريست.. جوووول جديد

الأحد، 17 ديسمبر 2023 - 13:59

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت - موناكو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نانت وستاد بريست في الجولة 16 من الدوري الفرنسي.

ويبدأ مصطفى محمد أساسيا مع نانت.

ولعب مصطفى محمد 13 مباراة في الدوري الفرنسي حتى الآن.

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وسجل مصطفى 6 أهداف في الدوري الفرنسي هذا الموسم.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هــــنـــــا

ق58: جوووووووول جديد لبريست بواسطة ستيف مونييه

ق53: تسديدة قوية كوينتين ميرلين لاعب نانت في الشباك الخارجية

ق50: هوجو ماجنيتي يسجل أول أهداف بريست بتسديدة قوية

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق25: لا فرص خطيرة على المرميين

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ق15: ربع ساعة تمر بلا أهداف

انطلاق المباراة

مصطفى محمد نانت ستاد بريست الدوري الفرنسي
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