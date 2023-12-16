انتهت الدوري الإسباني - فالنسيا (1)-(1) برشلونة.. نهاية المباراة

السبت، 16 ديسمبر 2023 - 21:51

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي - فالنسيا ضد برشلونة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة فالنسيا ضد برشلونة في الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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نهاية المباراة

ق82. إنقاذ من على خط المرمى من مدافع فالنسيا.

ق70. جووووول التعادل لفالنسيا عن طريق هوجو جيامون بتسديدة رائعة.

ق67. ماماردشفيلي يمنع الهدف الثاني بعد تسديدة قوية من رافينيا.

ق55. جوووول أول لبرشلونة عن طريق جواو فيليكس بعد تمريرة من رافينيا أمام المرمى الخالي.

ق51. جوندوجان يهدر ويسدد خارج المرمى من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من رافينيا.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق28. مقصية رائعة من ليفاندوفسكي ولكن الحارس يتألق.

ق2. إنياكي بينيا يتصدى لفرصة الهدف الأول لفالنسيا.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

برشلونة فالنسيا الدوري الإسباني
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