مباشر الدوري المصري - إنبي (1) (0) الإسماعيلي.. بداية الشوط الثاني
السبت، 16 ديسمبر 2023 - 18:53
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنبي والإسماعيلي في الجولة التاسعة من الدوري المصري.
ويحتل إنبي المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط، ويأتي الإسماعيلي خلفه برصيد 7 نقاط.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــا.
--
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 15: جووول محمد حامد برأسية يسجل الهدف الأول أمام الإسماعيلي
بداية اللقاء
نرشح لكم
التشكيل - عبد الرحمن سمير في حراسة إنبي.. وأنور يقود هجوم الإسماعيلي قرارات مجلس الزمالك: تعيين المدير التنفيذي للنادي ورئيس قطاع الناشئين مران الزمالك - فحوصات طبية لـ زيزو.. وشلبي يبدأ مرحلة جديدة من التأهيل مواعيد مباريات اليوم السبت 16-12-2023 والقنوات الناقلة.. الإسماعيلي ومانشستر سيتي وبرشلونة بسبب كأس العالم للأندية.. عامر حسين يعلن عبر في الجول تأجيل القمة بين الأهلي والزمالك رسالة من رأفت خليل لخطيبته بعد التألق رفقة زد ضد فاركو مدرب جديد وفوز أول.. المقاولون العرب يقلب الطاولة على طلائع الجيش بثنائية سالم زد ينقض على وصافة الدوري بعودة الشوط الثاني أمام فاركو
أخر الأخبار
كرة يد - الدرع مستمر مع فيزبريم حتى 2026 47 دقيقة | كرة يد