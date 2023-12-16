مباشر الدوري المصري - إنبي (1) (0) الإسماعيلي.. بداية الشوط الثاني

السبت، 16 ديسمبر 2023 - 18:53

كتب : FilGoal

هدف محمد إسماعيل حامد - إنبي - الإسماعيلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنبي والإسماعيلي في الجولة التاسعة من الدوري المصري.

ويحتل إنبي المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط، ويأتي الإسماعيلي خلفه برصيد 7 نقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــا.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 15: جووول محمد حامد برأسية يسجل الهدف الأول أمام الإسماعيلي

بداية اللقاء

الإسماعيلي إنبي الدوري المصري في الدوري
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