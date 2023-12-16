مباشر الدوري المصري - إنبي (1) (0) الإسماعيلي.. بداية الشوط الثاني

التشكيل - عبد الرحمن سمير في حراسة إنبي.. وأنور يقود هجوم الإسماعيلي

مران الزمالك - فحوصات طبية لـ زيزو.. وشلبي يبدأ مرحلة جديدة من التأهيل

مواعيد مباريات اليوم السبت 16-12-2023 والقنوات الناقلة.. الإسماعيلي ومانشستر سيتي وبرشلونة

بسبب كأس العالم للأندية.. عامر حسين يعلن عبر في الجول تأجيل القمة بين الأهلي والزمالك

رسالة من رأفت خليل لخطيبته بعد التألق رفقة زد ضد فاركو