بسبب سقوط مروع.. إيقاف مباراة لوتون تاون وبورنموث في الدوري الإنجليزي

توقفت مباراة لوتون تاون وبورنموث في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي بسبب سقوط توماس لوكيير أرضا.

وسقط لاعب لوتون أرضا بمفرده في الدقيقة 59 من عمر اللقاء الذي توقف والنتيجة 1-1 لكل فريق، بعد إصابة في الرأس.

وهرع الطاقم الطبي لعلاج اللاعب، ودخل لاعبو الفريقين لغرفة الملابس، ومن ثم تم إعلان تأجيل الدقائق المتبقية من المباراة.

وكشف فابرزيو رومانو الصحفي الإيطالي أن طبيب بورنموث أشار إلى أن لوكيير "يقظ ومستجيب".

Luton Town captain Tom Lockyer gone down with a head injury and he’s has now been stretchered off. 🚨 Bournemouth doctor has confirmed that Lockyer is "alert and responsive". 🙏🏻🧡 pic.twitter.com/eFNF0ozeLK — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 16, 2023

وليست تلك المرة الأولى التي يسقط فيها لوكيير أرضا، حيث سقط أرضا في الدقيقة العاشرة في مايو الماضي أمام كوفينتري سيتي في نهائي ملحق الشامبيونشيب.

وتبين حينها أن لوكيير (28 عاما) عانى من الرجفان الأذيني، وهي حالة يمكن أن تسبب معدل ضربات قلب غير منتظم أو سريع بشكل غير طبيعي.

وقال بعد ذلك عبر هيئة الإذاعة البريطانية حينها: "خضعت لعملية جراحية لإصلاح الأمر ولا ينبغي أن يحدث ذلك مرة أخرى".

وأكمل "ليس هناك أي سبب لمعرفة سبب حدوث ذلك".

وأتم "أجريت فحص قلبي بالكامل وفحصته مرتين من خلال جميع عمليات المسح والاختبارات التي يمكنهم إجراؤها على القلب، وقد جاءت جميعها إيجابية".

وشارك لاعب الوسط في 15 مباراة وسجل هدفا وصنع آخر وتحصل على 4 بطاقات صفراء.

ويحتل لوتون المركز الثامن عشر برصيد 9 نقاط، فيما يحتل بورنموث المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة.