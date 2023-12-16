بسبب سقوط مروع.. إيقاف مباراة لوتون تاون وبورنموث في الدوري الإنجليزي

السبت، 16 ديسمبر 2023 - 18:46

كتب : FilGoal

توم لوكيير - لوتون

توقفت مباراة لوتون تاون وبورنموث في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي بسبب سقوط توماس لوكيير أرضا.

وسقط لاعب لوتون أرضا بمفرده في الدقيقة 59 من عمر اللقاء الذي توقف والنتيجة 1-1 لكل فريق، بعد إصابة في الرأس.

وهرع الطاقم الطبي لعلاج اللاعب، ودخل لاعبو الفريقين لغرفة الملابس، ومن ثم تم إعلان تأجيل الدقائق المتبقية من المباراة.

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وكشف فابرزيو رومانو الصحفي الإيطالي أن طبيب بورنموث أشار إلى أن لوكيير "يقظ ومستجيب".

وليست تلك المرة الأولى التي يسقط فيها لوكيير أرضا، حيث سقط أرضا في الدقيقة العاشرة في مايو الماضي أمام كوفينتري سيتي في نهائي ملحق الشامبيونشيب.

وتبين حينها أن لوكيير (28 عاما) عانى من الرجفان الأذيني، وهي حالة يمكن أن تسبب معدل ضربات قلب غير منتظم أو سريع بشكل غير طبيعي.

وقال بعد ذلك عبر هيئة الإذاعة البريطانية حينها: "خضعت لعملية جراحية لإصلاح الأمر ولا ينبغي أن يحدث ذلك مرة أخرى".

وأكمل "ليس هناك أي سبب لمعرفة سبب حدوث ذلك".

وأتم "أجريت فحص قلبي بالكامل وفحصته مرتين من خلال جميع عمليات المسح والاختبارات التي يمكنهم إجراؤها على القلب، وقد جاءت جميعها إيجابية".

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وشارك لاعب الوسط في 15 مباراة وسجل هدفا وصنع آخر وتحصل على 4 بطاقات صفراء.

ويحتل لوتون المركز الثامن عشر برصيد 9 نقاط، فيما يحتل بورنموث المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة.

توم لوكيير لوتون بورنموث الدوري الإنجليزي
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