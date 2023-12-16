مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي (2) (0) شيفيلد.. ونيوكاسل (3) (0) فولام.. جوووول برن

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي تشيلسي وشيفيلد يونايتد، ونيوكاسل وفولام في الجولة 17 لـ الدوري الإنجليزي.

تشيلسي × شيفيلد يونايتد

لمتابعة المباراة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.

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ق 83: كيف ضاعت؟! أرماندو برويا لاعب تشيلسي يهدر كرة أمام خط المرمى والمرمى خالي.

ق 69: دوردي بيتروفيتش حارس مرمى تشيلسي يتصدى لتسديدة صاروخية من لاعب شيفيلد.

ق 60: جووووول ثاني عن طريق نيكولاس جاكسون بصناعة بالمر بعد خطأ فادح من ويسلي فوديرنجام حارس مرمى شيفيلد في ارتداد الكرة لبالمر ليلعب عرضية أرضية لجاكسون ويسكن الكرة في الشباك.

ق 53: جووووووول أول لتشيلسي عن طريق كول بالمر بعد عرضية أرضية من رحيم ستيرلينج.

بداية الشوط الثاني

استراحة

الهدوء يسيطر على المباراة ولم تحدث أي فرصة خطيرة لمنافس على الآخر.

بداية اللقاء

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نيوكاسل × فولام

لمتابعة المباراة بدقيقة

من هنــــــــــــــــــا

ق 81: جووووول وأصبحت ثلاثة لنيوكاسل عن طريق دان برن بعد رأسية قوية سكنت شباك فولهام.

ق 64: جوووووول ميجيل ألميرون من صناعة جوردون بعد عرضية لألميرون ويضعها بسهولة في الشباك الخالية.

ق 57: جووووول عن طريق لويس مايلي لصالح نيوكاسل.

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ق 42: لونجستاف يهدر انفرادا تاما داخل منطقة الـ6 ياردات.

ق 36: الإصابة الثانية لنيوكاسل بخروج جويلينتون ودخول لويس مايلي بدلا منه.

ق 31: أنتوني جوردون كاد أن يسجل الهدف الأول لنيوكاسل بعد تسديدة قوية ارتطمت في العارضة بعدما تسلم الكرة داخل منطقة الجزاء.

ق 22: غير حكم اللقاء قراره وحول البطاقة الصفراء إلى حمراء بعد تدخله العنيف على شون لونجستاف.

ق 21: اللجوء لحكم الفيديو لشك في طرد راؤول خيمينيز لاعب فولهام بعد حصوله على بطاقة صفراء.

ق 14: إصابة فابيان شاؤ مدافع نيوكاسل ودخول إيميل كرافث بدلا منه.

بداية اللقاء