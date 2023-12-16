مباشر الدوري السعودي - الرياض (0) (1) الخليج.. جووول أووول

السبت، 16 ديسمبر 2023 - 16:54

كتب : FilGoal

محمد شريف - الخليج

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الرياض والخليج في الجولة 17 من الدوري السعودي.

ويبدأ محمد شريف اللقاء أساسيا بقميص الخليج.

لمتابعة المباراة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.

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بداية اللقاء

الدوري السعودي الخليج الرياض محمد شريف
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