مباشر الدوري السعودي - الرياض (0) (1) الخليج.. جووول أووول
السبت، 16 ديسمبر 2023 - 16:54
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الرياض والخليج في الجولة 17 من الدوري السعودي.
ويبدأ محمد شريف اللقاء أساسيا بقميص الخليج.
لمتابعة المباراة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.
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هدددددف!⚽
عبدالإله هوساوي يفتتح أول أهداف #الخليج 🔥
الرياض 0 × 1 الخليج#دوري_روشن_السعودي #الرياض_الخليج | #SSC pic.twitter.com/f0EXJ1Agon— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 16, 2023
ق 25: جوووول أوووول.. هوساوي يسجل الهدف الأول لصالح الخليج
بداية اللقاء
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