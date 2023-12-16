مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (2) (1) بالاس.. جووول تقليص الفارق

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في الجولة 17 لـ الدوري الإنجليزي.

ويحتل سيتي المركز الرابع برصيد 33 نقطة، فيما يحتل بالاس المركز 15 برصيد 16 نقطة.

لمتابعة المباراة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.

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ق 75: جوووول تقليص الفارق ماتيتا يسجل لبالاس

ق 54: جووول الثاني هذه المرة.. ريكو لويس يسجل الثاني

ق 53: جوووول ألفاريز والهدف الثاني.. لكن حكم الراية يلغيها بداعي التسلل على رودري

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 40: أوووه فيل فودين يسدد كرة قوية تمر بجوار القائم

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GOAL!!!



Jack Grealish opens the scoring with a tidy finish after clever work from Phil Foden!#beINPL #MCFC #CPFC pic.twitter.com/rfiwAQY1iD — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) December 16, 2023

ق 23: جوووول أووووول.. جريليش يسجل من صناعة فودين

ق 16: رودري يهدر الهدف الثاني بتسديدة بعد عرضية فودين لكن ترتطم بالمدافع وتمر بجوار القائم.

ق 9: تسديدة قوية من رودري أعلى العارضة.

بداية اللقاء