مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (2) (1) بالاس.. جووول تقليص الفارق

السبت، 16 ديسمبر 2023 - 16:52

كتب : FilGoal

جاك جريليش - مانشستر سيتي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في الجولة 17 لـ الدوري الإنجليزي.

ويحتل سيتي المركز الرابع برصيد 33 نقطة، فيما يحتل بالاس المركز 15 برصيد 16 نقطة.

لمتابعة المباراة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.

أخبار متعلقة:
مران الزمالك - فحوصات طبية لـ زيزو.. وشلبي يبدأ مرحلة جديدة من التأهيل منتخب المغرب يستيعد "بوفال" قبل كأس إفريقيا تشكيل مانشستر سيتي – جريليش وألفاريز أساسيان ضد كريستال بالاس تشكيل تشيلسي - بيتروفيتش في حراسة المرمى.. وثلاثي هجومي أمام شيفيلد يونايتد

--

ق 75: جوووول تقليص الفارق ماتيتا يسجل لبالاس

ق 54: جووول الثاني هذه المرة.. ريكو لويس يسجل الثاني

ق 53: جوووول ألفاريز والهدف الثاني.. لكن حكم الراية يلغيها بداعي التسلل على رودري

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 40: أوووه فيل فودين يسدد كرة قوية تمر بجوار القائم

ق 23: جوووول أووووول.. جريليش يسجل من صناعة فودين

ق 16: رودري يهدر الهدف الثاني بتسديدة بعد عرضية فودين لكن ترتطم بالمدافع وتمر بجوار القائم.

ق 9: تسديدة قوية من رودري أعلى العارضة.

بداية اللقاء

مانشستر سيتي كريستال بالاس الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
بسبب سقوط مروع.. إيقاف مباراة لوتون تاون وبورنموث في الدوري الإنجليزي مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي (2) (0) شيفيلد.. ونيوكاسل (3) (0) فولام.. جوووول برن تشكيل تشيلسي - بيتروفيتش في حراسة المرمى.. وثلاثي هجومي أمام شيفيلد يونايتد تشكيل مانشستر سيتي – جريليش وألفاريز أساسيان ضد كريستال بالاس رقم جديد ينتظر صلاح في الدوري الإنجليزي.. البداية ضد مانشستر يونايتد المزيد من الأنباء السيئة.. بوكيتينو لا يستبعد خضوع رييس جيمس لجراحة مؤتمر تين هاج: لست خافئا من خسارة كبيرة ضد ليفربول.. ولم نكن كذلك وقت السباعية انتصار جديد.. توتنام يفوز على نوتينجهام بثنائية ويشعل صدارة الدوري الإنجليزي
أخر الأخبار
التشكيل - عبد الرحمن سمير في حراسة إنبي.. وأنور يقود هجوم الإسماعيلي 53 ثاتيه | الدوري المصري
بسبب سقوط مروع.. إيقاف مباراة لوتون تاون وبورنموث في الدوري الإنجليزي 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
النتائج السلبية المحلية مستمرة.. دورتموند يتعادل مع أوجسبورج 9 دقيقة | الكرة الأوروبية
قرارات مجلس الزمالك: تعيين المدير التنفيذي للنادي ورئيس قطاع الناشئين 13 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - حمادة عبد الباري يتقدم باستقالته من منصب رئيس جهاز اليد في الزمالك 35 دقيقة | كرة يد
بمشاركة سام مرسي.. إبسويتش يتعادل مع نورويتش سيتي 38 دقيقة | الكرة الأوروبية
منافس مصر – سيراليون تتعاقد مع قاهر الأهلي والزمالك بشكل دائم 46 دقيقة | الكرة الإفريقية
تعليق نشاط كرة القدم في الكويت لأجل غير مسمى ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للأندية - الأهلي (3)-(1) اتحاد جدة.. إلى نصف النهائي 2 كلوب بعد هزيمة ليفربول أمام سانت جيلواز: أنا السبب.. لن أقيم لاعبا بعد تلك المباراة 3 جوائز كاف - متفوقا على صلاح.. أوسيمين أفضل لاعب في إفريقيا 4 اللائحة تجيب – كم مباراة سيغيب موديست في كأس العالم للأندية بعد الطرد