مباشر الدوري المصري - طلائع (1) (0) المقاولون.. فاركو (1) (0) زد.. جووول أووول مبكر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي طلائع الجيش والمقاولون العرب، وزد وفاركو في الجولة التاسعة من الدوري المصري.

فاركو × زد

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.

ق 2: جووول أوووول مبكر للغاية.. محمد فخري يسجل الهدف الأول لفاركو بتسديدة أرضية على يسار الحارس.

بداية اللقاء

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طلائع الجيش × المقاولون العرب

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.

ق 3: جووول أووول.. جودوين شيكا يسجل الهدف الأول بعد عرضية من الجهة اليمنى.

بداية اللقاء