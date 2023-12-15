مباشر الدوري المصري - طلائع (1) (0) المقاولون.. فاركو (1) (0) زد.. جووول أووول مبكر
الجمعة، 15 ديسمبر 2023 - 17:59
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي طلائع الجيش والمقاولون العرب، وزد وفاركو في الجولة التاسعة من الدوري المصري.
فاركو × زد
تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.
ق 2: جووول أوووول مبكر للغاية.. محمد فخري يسجل الهدف الأول لفاركو بتسديدة أرضية على يسار الحارس.
بداية اللقاء
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طلائع الجيش × المقاولون العرب
تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.
ق 3: جووول أووول.. جودوين شيكا يسجل الهدف الأول بعد عرضية من الجهة اليمنى.
بداية اللقاء
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