انتهت في الدوري المصري – بيراميدز (2)-(2) بلدية المحلة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي بيراميدز وبلدية المحلة التي تقام في ملعب الدفاع الجوي في تاسع جولات الدوري المصري.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

ق 82 خطأ في التمرير من مدافع بلدية المحلة لتصل إلى مصطفى فتحي الذي راوغ حارس المرمى وسدد كرة أبعدها مدافع بلدية المحلة لتصل مرة أخرى إلى رضا بوبو ليسدد كرة أبعدها محمد صابر مرة أخرى.

ق 76 جووول أحمد رضا يسجل التعادل.. كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح بلدية المحلة من ركلة حرة عن طريق ماجد هاني لتصل إلى حسام أشرف ليمررها إلى أحمد رضا ليسدد رأسية رائعة ارتطمت بالعارضة وسكنت الشباك.

ق 72 يوسف نبيه ومحمد رضا بدلا من فخري لاكاي وعبد الله السعيد

ق 69 تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح بيراميدز عن طريق سيف فاروق جعفر لكنها أعلى العارضة.

ق 60 أحمد توفيق وسيف جعفر بدلا من مهند لاشين ووليد الكرتي

ق 57 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح بلدية المحلة على رأس حسام أشرف الذي مرر الكرة إلى إسلام مرزوق ليسدد كرة مرت بجوار القائم الأيسر.

ق 55 تصويبة من عبد الله السعيد من خارج منطقة الجزاء لصالح بيراميدز لكنها مرت بجوار القائم الأيمن.

ق 53 هدف ملغي لصالح بيراميدز عن طريق مايلي بداعي التسلل.

ق 50 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح بيراميدز عن طريق محمد الشيبي إلى وليد الكرتي ليسدد كرة من داخل منطقة الستة ياردة أعلى العارضة.

ق 46 جوووول فخري لاكاي يتسلم ويسدد على يمين الحارس من خاجر المنطقة

استراحة

ق 45+1 جووول من وليد الكرتي ولكن يتم إلغاؤه بداعي التسلل

ق 43 عبد الله السعيد يضيع الركلة في السماء

ق 40 ركلة جزاااء لصالح بيراميدز بعد لمسة يد ضد أحمد رضا لاعب بلدية المحلة من كرة أرسلها محمد الشيبي

ق 32 جوووووول التعادل للبلدية عن طريق حسام أشرف.. كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح بلدية المحلة عن طريق أحمد مجدي على رأس حسام أشرف الذي سدد كرة سكنت الشباك

ق 23 جوووووول أول من فيستون ماييلي.. تمريرة طولية رائعة من محمد الشيبي إلى ماييلي الذي اخترق بشكل رائع وسدد الكرة داخل الشباك.

ق 21 تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح بيراميدز عن طريق فاخري لاكاي لكنها بعيدة عن المرمى.

ق 12 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح بيراميدز من ركلة حرة عن طريق عبد الله السعيد على رأس أحمد سامي ليسدد كرة تصدى لها حارس المرمى.

انطلاق المباراة.